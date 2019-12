Joe Bastianich, nel 2020 il concerto a Roma

Joe Bastianich, imprenditore, ristoratore e anche musicista e cantante. Divenuto famoso al pubblico italiano, soprattutto per la sua partecipazione a Masterchef Italia (nel ruolo di giudice) e, anche ai non abbonati Sky, dopo la sua recente partecipazione ad Amici Celebrities, sta per tornare in Italia, questa volta con un tour musicale.

Il tour di Joe Bastianich in Italia

Due tappe del suo New York Stories Tour che toccheranno Milano e Roma nel 2020. "Le prima due date del mio tour sono online e stanno già andando a ruba...wow", ha commentato giorni fa Joe Bastianich sul suo profilo Instagram, entusiasta di questo nuovo progetto che sta vivendo.

Il concerto di Joe Bastianich a Roma

Joe Bastianich arriverà a Roma, a Largo Venue, il 24 gennaio, per poi sportarsi a Milano il giorno successivo, dove suonerà all'Eco Teatro. Tutte le informazioni sui biglietti le trovate qui: https://www.ticketone.it/joe-bastianich.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=555755