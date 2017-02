Jimmy Ingrassia opening act di Erriquez e Fabrizio Pocci a Na Cosetta

Jimmy Ingrassia sarà l'opening act di Erriquez (Bandabardò) e Fabrizio Pocci a Na Cosetta (Via Ettore Giovenale 54, zona Pigneto, Roma) domenica 5 febbraio 2017 dalle ore 22.00. Sul palco con lui, alla chitarra e ai cori Alessandro De Vita e al cajon Duccio Luccioli. Il cantautore siciliano inoltre tornerà sul palco di Na Cosetta il 4 marzo 2017, per un suo concerto intero in formazione full band, proponendo i brani tratti dal suo album Sotto i piedi dei giganti, uscito nell'ottobre del 2016. Jimmy ha vinto diversi concorsi prestigiosi come l'accademia di Sanremo SanremoLab, il Tour Music Fest, è stato finalista al Premio Musicultura, Primo Maggio di Taranto, Musica contro le mafie, Deejay On Stage, Festival di Sanremo. Ha all'attivo un EP, 4 singoli, un album, ed importanti esperienze televisive, tra le quali Domenica In, The Voice of Italy, Roxy Bar di Red Ronnie. Inoltre ha avuto l'onore di cantare in mondovisione per Papa Francesco. INFO e PRENOTAZIONI: 06.45598326 (per riservare tavoli per la cena entro le ore 21:00)