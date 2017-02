Jimmy Ingrassia sul palco de Na Cosetta. Sabato 4 marzo Jimmy Ingrassia live con il suo ultimo disco "Sotto i piedi dei giganti" a Na cosetta.

Torna in concerto il cantautore siciliano Jimmy Ingrassia con il suo ultimo album. La sua è una canzone di denuncia e di analisi sociale con l'allegria e l'ironia tagliente di chi comunque riesce ad alzarsi anche se sotto i piedi dei giganti.

Jimmy Ingrassia ha all’attivo un EP, 4 singoli e un album, importanti esperienze televisive tra cui il set in mondovisione per PAPA FRANCESCO ed è stato già vincitore di diversi concorsi prestigiosi come l’accademia di Sanremo “SANREMOLAB” e del festival internazionale TOUR MUSIC FEST, finalista al premio Musicultura, Concerto Primo Maggio a Taranto, Musica contro le mafie, Deejay On Stage e Festival di Sanremo.

Jimmy Ingrassia: voce e kazoo

Duccio Luccioli: batteria

Andrea Minissale: tastiere e fisarmonica

Alessandro De Vita: chitarre

Simone Massimi: basso