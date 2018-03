Sabato 21 Aprile Jim Porto presenta Brasiliando al Cotton Club



Virtuoso del jazz samba, Jim Porto è considerato oggi uno dei massimi esponenti della musica brasiliana in Italia.



Jim Porto nasce in Brasile a Rio Grande do Sul. Arriva in Italia alla fine degli anni 70 e fa di Roma la sua nuova città. Grazie al suo profondo rispetto per i grandi compositori brasiliani e per la ricerca costante che opera nello scoprire nuovi autori di talento, Jim è ormai considerato come il più aggiornato interprete e compositore brasiliano del nostro Paese.



Line up:



JIM PORTO VOCE/PIANO

DENIS FATTORI TROMBA

DANIELE BASIRICO BASSO

MAURO SALVATORE BATTERIA



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________