Jim Porto all'Auditorium Parco della Musica

Lunedì 9 settembre, presso il Teatro Studio Gianni Borgna all'Auditorium Parco della Musica, alle ore 21, va in scena il concerto di Jim Porto.

Il musicista e compositore brasiliano, presenta il concerto “Brasilianissimo”. Da sempre gira con la sua musica il mondo portando il suo sangue "brasileiro" dall' India a Capo Verde, suonando in famosi Festival jazz e frequentando celebri club a New York, Milano e Rio de Janeiro. Tra suoi collaboratori sono da annoverare Chet Baker nel suo primo album e tanti altri artisti come Roberto Gatto, Fabrizio Bosso e Sergio Endrigo.

Jim Porto- pianoforte - voce

Mauro Salvatore- batteria

Gianni di Crescenzo - tastiere

Massimo Pirone -trombone

Daniele Basirico - basso- violoncello

Biglietto unico 15 euro