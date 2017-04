Jethro Tull in concerto all'Auditorium

Il leader della storica band Jethro Tull, Ian Anderson, torna con in tour in Italia a giugno. I Jethro Tull saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in sala Santa Cecilia,venerdi 23 giugno. Il concerto è organizzato da Heliconia, iCompany e Ventidieci.

Il musicista che ha reso popolare il flauto nel mondo e che conta all’attivo più di 65 milioni di dischi venduti e più di 3.000 concerti in 40 paesi, prosegue la sua lunga stagione creativa, continuando ad attrarre le platee di tutto il mondo, accompagnandole sui sentieri del suo lungo passato e del repertorio storico della band.

Un’ occasione imperdibile per riascoltare dal flauto e dalle note di Ian Anderson e della sua band il miglior repertorio dei Jethro Tull, Locomotive Breath, Aqualung, Living in the Past, Boureé, e molti altri in un concerto-spettacolo unico dove il viaggio musicale è accompagnato dalla proiezione sullo sfondo di nuovi suggestivi video ricreando quanto più fedelmente sia possibile le atmosfere che hanno segnato l’incredibile avventura dei Jethro Tull; un’ esperienza tanto affascinante quanto unica che coinvolge tutti i sensi dello spettatore.

Sul palco Ian Anderson sarà affiancato dai musicisti che lo accompagnano da diverso tempo: John O'Hara alle tastiere, David Goodier al basso, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria.