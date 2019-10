Jesus Rolls di John Turturro: posti esauriti per la preapertura della Festa del Cinema. Replica straordinaria

In poche ore, i posti disponibili per l’anteprima del film Jesus Rolls di John Turturro, preapertura della Festa del Cinema in programma alle ore 21 di mercoledì 16 ottobre, sono andati esauriti.

Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema allestiranno una “Rush Line” per eventuali disdette dell’ultimo minuto che non darà nessuna garanzia di accesso in sala.

Grazie alla cortesia di Europictures (distributore italiano del film che uscirà il giorno dopo nelle sale) è stato possibile organizzare una replica straordinaria alle ore 23 di mercoledì 16 ottobre.

Gli spettatori interessati potranno prenotarsi presso la Casa del Cinema, chiamando il numero 06423601 o scrivendo alla mail reception.cdc@zetema.it, entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 16 ottobre, fino ad esaurimento dei posti disponibili.