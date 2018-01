Una vita da libidine: Jerry Calà al Piper

Venerdi 23 febbraio 2018 Piper Club presenta “Jerry Cala’ – Una Vita Da Libidine", un evento imperdibile per gli amanti del genere. Sul palco dello storico club di via Tagliamento, locale cult per intere generazioni di romani, arriva il protagonista di molti film di successo: Vacanze di Natale ’83, Bomber, Yuppies, Sapore di Mare...

Nella sua valigia musicale, una serie di aneddoti e ricordi che rimandano ai favolosi anni ’80, da condividere in compagnia dei presenti. Sulle note di Maracaibo, I Like Chopin, Moonlight Shadow, Sunshine Reggae e tanti altri brani, si ballerà e canterà divertendosi fino a tarda notte…una notte da libidine!