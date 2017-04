Jekyll and Hyde | Progressive Rock Opera

Sabato 13 Maggio a Stazione Birra i Reversal Symmetry, band progressive rock romana, presenterà il suo ultimo lavoro inedito: JEKYLL and HYDE. Il concerto-spettacolo (presentato nella forma del recital) è ispirato all'opera di Stevenson. Ogni cosa vive al confine del suo contrario Jekyll and Hyde è un'opera rock progressive, scritta in lingua inglese, composta da due album: white side e dark side. Si tratta di due album complessi, il frutto di quattro anni di lavoro intenso e meticoloso; l'opera si attiene fedelmente al romanzo di Stevenson "Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde": ciascun brano è come un capitolo della storia, all'interno di essi vengono convogliati i protagonisti principali (Jekyll/Hyde, Uttterson, Lanyon e Poole) e ognuno di essi sarà interpretato da un cantante diverso. L'opera procede in parallelo con la storia: il white side rappresenta la supremazia della ragione sull'istinto primordiale (supremazia incarnata nel personaggio di Henry Jekyll) mentre il dark side lascia trapelare la negatività e la distruzione. Si tratta di un percorso "progressivo": la lucidità e la semplicità musicale si trasforma lentamente in un suono sempre più aggressivo, totalizzante e complesso. Ma i confini non sono così definiti, il male trapela dal bene e viceversa, ci sono dei momenti di luce nel dark side e momenti di buio nel white side.