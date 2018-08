Jazzincase in concerto a Village Celimontana

Ferragosto in musica a Village Celimontana per una notte all'insegna del divertimento di qualità. Mercoledì 15 agosto, infatti, saliranno su questo palcoscenico i Jazzincase, quartetto smooth jazz composto da KikiOrsi alla voce, Danilo Riccardi al piano e keyboards, Luca Tomassoni al basso e contrabbasso e Claudio Trinoli alla batteria.



Bonbon City vuole essere il primo riassunto di un percorso di lavoro musicale, di scrittura e ricerca, del progetto “jazzincase”. Jazzincase ha più significati: “il jazz in valigia”, “casualmente il jazz” o ancora “Vorresti ascoltare un po’ di jazz?” …tutto torna e passa attraverso le varie sfaccettature di un genere così versatile che lascia spazio a tutta la musica tenendo stretto il filo del suo racconto. In Bonbon City una miscela unica, la nostra: dall’incontro casuale di quattro professionisti innamorati dell’ascolto della stessa musica, lo smooth jazz, a questo primo progetto dove hanno declinato la bellezza di poter mescolare le varie carte musicali e la fusione delle diversità di percorso di ognuno in un obiettivo comune: sinergia creativa, emozioni condivise.



Anche per questo utilizzano quattro lingue differenti, per portare chi le ascolta attraverso emozioni altrettanto diverse: lo spirito brillante e spiritoso dell’interpretazione in lingua francese; il fascino del mondo brasiliano; l’italiano per una zampata più cantautoriale e infine l’inglese, già proprietario di due grandi canzoni del panorama internazionale riarrangiate dal quartetto, dando loro una chiave di lettura tutta personale tra l’intimità, la dolcezza e la vena triste della ballad jazz ed il più scanzonato ed energico pop.



Bonbon City prende il nome dal brano pilota dell’album “Bon Bon” che vuole raccontare come da una storica frase di Shopenhauer, attraverso la consuetudine del vivere la vita giorno per giorno, i particolari di quella che sembra una giornata come tante sono determinati dal nostro saperli, volerli osservare, guardarli dal punto di vista che riconosce alla vita stessa la possibilità, evidente e costante, di individuare il nostro essere più positivo. La caramella volitiva è la tenerezza di accarezzare un momento, il bonbon che osserva l’incedere delle ore insieme alla dolcezza delle tante decine di migliaia di secondi che in ogni giornata ci accompagnano, sciogliendo la vita come la bellezza di un bel racconto scritto al quale dobbiamo essere riconoscenti. Giorno dopo giorno. Caramella dopo caramella.



I jazzincase sono KikiOrsi alla voce, Danilo Riccardi al piano e keyboards, Luca Tomassoni al basso e contrabbasso e Claudio Trinoli alla batteria. Kiki viene da collaborazioni internazionali e nazionali di rilievo, tournée mondiali, dal teatro oltre alla scrittura di brani inediti che rimane il suo bisogno espressivo da sempre. Danilo dalle produzioni musicali più importanti, sigle e trasmissioni televisive e dalla composizione per artisti tra i più rilevanti in Italia ed in Europa.





VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



Line-up

KikiOrsi alla voce

Danilo Riccardi, piano e keyboards,

Luca Tomassoni, al basso e contrabbasso

Claudio Trinoli, alla batteria