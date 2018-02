JazzInCanto. La lirica incontra il jazz. Sarà tutto all’insegna della “contaminazione” tra generi musicali diversi, della solidarietà e dell’amicizia tra Italia e Repubblica Dominicana il concerto “JazzInCanto”.

Il concerto, patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Dominicana a Roma, dalla Missione Permanente della Repubblica Dominicana presso la FAO e dal Ministerio de Cultura della Repubblica Dominicana, e sostenuto da RotasConsulting, è un’iniziativa dell’Associazione Musicale Amadè per raccogliere fondi da devolvere al Sistema de Orquestas Sinfonicas Juveniles e Infantiles della Repubblica Dominicana. Guest star della serata il pianista Danilo Rea che metterà in scena la fusione tra improvvisazione jazz e brani lirici di Verdi, Puccini, Tosti.

Già in passato Rea, nell’album “Lirico”, aveva selezionato una ricca scaletta di composizioni straordinarie dal “sogno di Doretta” di Puccini all’”Intermezzo” della Cavalleria Rusticana di Mascagni, dalla “Carmen” di Bizet al “Va’ Pensiero” del Nabucco.

Il concerto sarà, per Danilo Rea l’occasione di sperimentare per la prima volta dal vivo, la fusione tra opere liriche e sonorità jazz. A coinvolgere Rea nel “pianeta” della classicità e fornirgli gli spunti per il suo percorso improvvisativo, la pianista Catia Capua e il tenore dominicano Enrique Pina.