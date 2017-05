Jazz Quartet al BackStage Club

Il Jazz Quartet nasce dall'unione tra l'eclettico compositore chitarrista Gabriele Pierri, dalla raffinata e duttile voce della cantante Katia Severi e dalla solida e brillante sezione ritmica che vede interpreti Massimiliano Pischedda al contrabbasso e Gianluca Costa alla batteria. Sul palco del Backstage Club alcuni brani jazz e swing della tradizione americana e italiana di celebri autori come Cole Porter, Paolo Conte e Gershwin. Per una serata dove bere, mangiare e ascoltare buon musica!!! Dalle 19 BackStage Food: menù per tutti i gusti, vegan friendly. Per info e prenotazioni 345 90 22 403 / 06 45 44 34 17