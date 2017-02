Jazz music so hard, so cool all'Auditorium Parco della Musica

Una serata che attraversa il jazz e la sperimentazione, le atmosfere che uniscono anni e geografie diverse, la tradizione e l’innovazione, il Mediterraneo, l’Atlantico, NY, hardbop, cultura afroamericana, il Sud, new bop, Bam music, black music, electronics, rumore, metropoli, fertili acque e affascinanti paesaggi urbani.

Bottalico/Ciancaglini/Creni/Fumagalli

Il quartetto suona brani inediti scritti dal sassofonista Roberto Bottalico e alcuni standard jazz il cui riarrangiamento dimostra ancora una volta che il jazz, per sua natura, è una musica mutante, in continua evoluzione, sempre pronta ad accogliere nuovi stimoli e contaminazioni. In questo caso, il suono prende ispirazione dall’hardbop, pur mantenendo una forma tradizionale di jazz

Na.Sa. Unity Band

Formazione composta (giocando anche con il nome) da musicisti provenienti da Napoli e Salerno, che cercano di fondere il grande bagaglio delle due scuole jazzistiche campane con la composizione di brani inediti ed il riarrangiamento di brani/song della cultura afroamericana e non solo. L’obiettivo del quartetto è quello di ricercare un suono che faccia da tramite tra hardbop, new bop e BAM music, senza però tralasciare il lirismo e la melodia tipica dei paesi che si affacciano sul mediterraneo. Un punto di incontro nella sperimentazione in favore dell’improvvisazione e dell’interplay.

Salvo Lazzara / Luca Pietropaoli

Guided by noise è un progetto di Salvo Lazzara e Luca Pietropaoli, una sfida, descritta già nel titolo: trovare la strada creativa per costruire melodie che possano essere comprese e riconosciute da tutti a partire però dal rumore, inteso come suono involontario, improvvisato, creato con strumenti più propriamente musicali ma anche rubato ai landscapes urbani e non. Salvo e Luca giocano con il suono manipolato e lo lasciano evolvere, alla maniera di John Hassell, Nils Petter Molvaer, Christian Fennesz, Robert Fripp, Fred Frith.