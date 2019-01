JAZZ & LOVE - Musica e aneddotti sull'amore

Roberto Chevalier, la voce italiana di Tom Cruise, Tom Hanks e di tante altre star, l'indimenticabile interprete di “David Copperfield” e di numerosi sceneggiati tv, torna in scena con “Spectacular 1 – Ironia, Jazz & Love”. Un divertente spettacolo con musica in scena il 5 febbraio al Parioli Theatre Club.



Sul palco del Teatro di via Giosuè Borsi, “Serena Ottardo&the Broadway Family” accompagnerà Roberto Chevalier in un'ora e trenta di spettacolo in cui il filo conduttore saranno l'ironia, l'amore e la musica.

Il testo, scritto dallo stesso interprete, andrà a graffiare i rapporti di coppia, gli uomini, le donne, incentrandosi sull'amore e sulla bellezza. Lo spettacolo, inoltre, si arricchirà di brevi brani poetici di Alda Merini, William Shaskespeare, Robert Frost, Catullo e in chiusura il Ritratto di Dorian Gray.



Un'alternanza continua sul palco tra l'attore e i musicisti, tra recitazione e jazz.