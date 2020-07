"Jazz" is the answer, aperitivo con la nuovissima gamma ibrida Honda

Il 9 luglio, a partire dalle ore 19, si terrà l'evento "Jazz is the answer", un aperitivo non convenzionale in cui poter ammirare dal vivo la nuovissima gamma ibrida di Honda.

Jazz is the answer, tutte le informazioni

L’evento si svolgerà presso la prestigiosa location di Profumo – Spazio Sensoriale, in Via di Villa Lauchli 1, Roma, nel pieno rispetto di tutte le misure previste per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti.

L’evento avrà inizio alle ore 19.00, in orario aperitivo, per poi proseguire durante tutta la serata.

Special guest della serata sarà il trio musicale italiano “Le Appassionante”, composto dalle tre soprano Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera.