Jazz Do It, Dixie Flyer Passengers live al Crash Roma

Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento con i Dixie Flyer Passengers al Crash Roma è sabato 11 gennaio, dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live.



I Dixie Flyer Passengers sono un duo italiano il cui nome ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del '900, attraversava gli Stati Uniti da Chicago alla Florida toccando le città che più sono state significative nella storia del Jazz.



​Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale Jazz e Blues dei primi anni del '900. Particolare attenzione è posta sui brani che negli anni '20 venivano interpretati dalle favolose blueswomen, come Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey.



Il gruppo vi invita a salire a bordo di questo treno per rivivere da passeggeri le atmosfere festose e più malinconiche di questo lungo viaggio sui binari dell'America del secolo scorso.



Alla guida del gruppo, Cecilia Panichelli, voce e washboard dei Dixie Flyer Passengers, accompagnata da Luca Costantini alla chitarra.