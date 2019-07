Jazz con vista a Hotel Diana Roof Garden Roma

Proseguono gli eventi al Roof Garden dell’Hotel Diana di Roma:

giovedì 11 luglio Jazz con vista a scopo benefico.



JAZZ CON VISTA fotografie di Raffaele Roselli APERITIVO DI BENEFICENZA.



Metà anni Ottanta: i giganti del jazz in Italia. Miles Davis e Dizzy Gillespie, Michel Petrucciani e Chet Baker, Sarah Vaughan e Art Blakey. Ciascuno con la sua età e la sua storia, non avrebbero, purtroppo, vissuto molte altre stagioni. Ma allora, in quel breve periodo, sui nostri palcoscenici, offrirono il meglio di sé. E con loro, crescevano i talenti italiani: Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto. Una leggenda ripercorsa per immagini in una mostra fotografica. Trenta scatti di Raffaele Roselli, giornalista e fotografo, hanno catturato e raccontano quella stagione d’oro.



Appuntamento giovedì 11 luglio 2019, dalle ore 18:30 alle 20:30, all’Uliveto Roof Garden dell’Hotel Diana, via Principe Amedeo, 4. Aperitivo e mostra, 10€: il ricavato della serata verrà devoluto all’associazione di volontariato “La mia famiglia” (www.lamiafamiglia.net).