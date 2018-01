Jazz Ain’t Nothing But Soul Trio live Charity Café

Il legame tra il jazz e le sue radici spirituali è profondissimo: nel progetto Jazz Ain’t Nothing But Soul Trio, che andrà in scena giovedì 1 febbraio al Charity Café, Silvia Manco lo indaga attraverso un ricco e ricercato repertorio che prende spunto da autori e interpreti quali Randy Weston, Bobby Timmons, Horace Silver, Abdullah Ibrahim, Junior Mance, Andy Bey, Nina Simone, Roberta Flack, Donny Hathaway, Ray Charles fino a ricongiungersi, lungo questo fiume sotterraneo, alla contemporaneità con brani originali e di autori nel nu-soul-jazz.



L’approccio soulful e il pianismo di matrice churchy rivivono nel sound del trio, carico di sapori e suggestioni anche esotiche legate alle diaspore di popoli. Un trio dichiaratemente groove-oriented con momenti di grande lirismo. La fascinazione antica e l’adesione totale a un linguaggio musicale che nasce dall’anima nutrono questa performance.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Silvia Manco, Piano & Voce

Francesco Puglisi, Basso & Contrabbasso

Francesco De Rebeis, Batteria