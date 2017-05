Jason Simon (Dead Meadow) El Paso+McFly's GotTime - Roma Against

Roma Against presenta: JASON SIMON in concerto (DEAD MEADOW) feat. Jessica Senteno https://jasonsimon.bandcamp.com/ + EL PASO + Mc FLY's GOT TIME apertura ore 21.00 ingresso 10 eu timings: 21,30: Mc Fly's Got Time 22,10: El Paso 22,45: JASON SIMON JASON SIMON (Dead Meadow) Usa Jason e' cantante e chitarrista dei Dead Meadow da oramai 20 anni, ma e' da 7 anni che porta avanti il suo progetto solista,due album all'attivo,l'ultimo uscito lo scorso Ottobre per Cardinal Fuzz,etichetta di Leeds(Uk) che annovera nelle sue pubblicazioni gruppi come Cosmic Dead, Dreamtime,White Manna e Black Bombain,cose molto psichedeliche; in realta' la musica che Jason ha inciso per il suo progetto solista e' qualcosa di diverso,atmosfere coutry folk,con l'uitlizzo molto spesso del banjo senza far venire a mancare comunque le coordinate dilatate della scuola psichedelica. In tour a maggio direttamente da Los Angeles solo per l'Italia sara' accompagnato per qualche brano da Jessica Senteno che suonera' l'harmonium. Un concerto da non perdere per gli amanti dei Dead Meadow,ma anche per chi ha voglia di ascoltare un pezzo della storia americana,dove il country di John Fahey incontra il blues di Blind John Davis e Lonnie Johnson, passando per le coordinate canadesi di Neil Young. per gli ascolti: https://jasonsimon.bandcamp.com/ ____________________________________________ EL PASO (Versus Booking) La band nasce a Roma nel marzo 2016 da Gianni Trotta (voci e chitarre), Andrea Sperduti (batteria) e Nando Amorese (basso), dopo le loro esperienze nei iENA, Blonderr, Super Dog Party. Il trio mescola alternative, psichedelia, soul e rock in un'amalgama di suoni originali e coinvolgenti. A fine 2016 esce Il loro primo EP "2 DAYS 24HOURS", autoprodotto e registrato in presa diretta al VDSS Recording Studio in provincia di Frosinone. Attualmente la band è impegnata in una lunga serie di live promozionali e nella scrittura di nuovi brani. https://www.facebook.com/elpasobordermusic/?ref=br_rs _____________________________________________ McFLY'S GOT TIME (Fattore C) Quella di McFly's Got Time è musica da ascoltare durante un viaggio on the road o camminando da soli per la città con le cuffie nelle orecchie, in cui suoni e testi si intrecciano trascinando chi ascolta in un naufragio musicale, in cui perdersi alla riscoperta di se stesso. https://www.facebook.com/mcflysgottime/?fref=ts