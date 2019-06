Jarmusch Mood in concerto al Charity Café

Giovedì 6 giugno 2019 il blues torna ancora una volta in scena al Charity Café di Via Panisperna: a salire questa volta sul palcoscenico i Jarmusch Mood, duo composto da Marcello Convertini alla voce e chitarra e Rosa Lux alla chitarra & cori. Nei loro concerti i "Jarmusch Mood" propongono principalmente arrangiamenti di brani di Tom Waits e Leonard Cohen, ma anche canzoni rese celebri dal grande cinema e alcune composizioni originali.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Marcello Convertini, Voce & Chitarra

Rosa Lux, Chitarra & Cori