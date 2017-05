Jarabe de Palo in concerto a Roma

Dopo due anni di fermo a causa di un serio problema di salute di Pau Dones, gli Jarabe de Palo tornano in azione con un nuovo progetto discografico che celebra i 50 anni di Pau Donés, leader e fondatore degli Jarabe de Palo e i 20 anni di carriera della band.

50 Paolos è un doppio album contenente i pezzi più celebri del gruppo come La Flaca, Bonito e Dipende, reinterpretati in una nuova veste piano, archi e voce. I nuovi arrangiamenti nascono dalla voglia di mostrare i brani nella loro essenza, per lasciare spazio alle sottigliezze e all’immaginazione, per presentarle al pubblico nel loro stato più puro.

Jarabe de Palo consolida il suo rapporto speciale con l'Italia anche in questo lavoro discografico, collaborando con artisti italiani ai quali è legato da un rapporto di grande stima e amicizia: Kekko dei Modà, Francesco Renga, Noemi e Jovannotti.