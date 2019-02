Il 27 e il 28 Aprile 2019 va in scena il Japan Festival 2019 a Roma.

Una due giorni interamente dedicata al Giappone e alle sue tradizioni. La prima festa romana dedicata esclusivamente al paese del Sol Levante.

Gli appuntamenti del Japan Festival 2019

Tra sushi, sake, workshop, area talk, cinema, mostre, shop, arti marziali e tanto altro, tutto sarà legato alla cultura giapponese. Tanti gli appuntamenti in calendario: dal cibo alla storia, passando per le curiosità e le lezioni. Nella struttura infatti, si terranno lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e grafia per imparare a scrivere in giapponese, sessioni per imparare a indossare correttamente il kimono e workshop di disegno manga e origami.

Spazio anche al gusto, con le lezioni per imparare a realizzare i piatti tipici giapponesi - il sushi su tutti - e degustazioni delle prelibatezze nipponiche: ancora sushi - naturalmente, sake e bento.

Il festival aprirà al pubblico sabato 27 aprile e proseguirà domenica 28 aprile, dalla mattina a sera. I dettagli sulla location e sul programma dell'evento arriveranno a breve direttamente sulla pagina-evento di Facebook