Jan Fabre The Rhythm of the Brain, la mostra a Palazzo Merulana

Dall’11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020. La Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, in collaborazione con Galleria Magazzino e con il sostegno di Flanders State of the Art, presentano Jan Fabre The Rhythm of the Brain, un percorso espositivo attorno alla poliedrica e visionaria produzione artistica di Jan Fabre.

La mostra

La mostra vedrà alcune sculture inedite scelte dall’artista appositamente per Palazzo Merulana, altre mai esposte in Italia, una serie di disegni e un film-performance, realizzato da Jan Fabre insieme al neuroscienziato italiano Giacomo Rizzolatti. Le opere di De Chirico, Donghi, Capogrossi, Janni, Casorati e Cambellotti sono state d’ispirazione diretta per Fabre nella selezione di alcune sculture inedite.

Jan Fabre The Rhythm of the Brain, tutte le info

Intero 10.00 €

Ridotto 8.00 €

giovani under 27, adulti over 65, insegnanti in attività, appartenenti a gruppi convenzionati

Gratuito

bambini under 7, un insegnante ogni 10 studenti, un accompagnatore ogni 10 persone, disabile con accompagnatore, guide turistiche con patentino anche in occasione di sopralluogo

Gruppi

Ridotto 8.00 € a persona

Prenotazione obbligatoria per gruppi 30,00 €

Scuole

Ridotto 6.00 € per studente

Prenotazione obbligatoria per gruppo classe 20,00 €