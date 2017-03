Jameson Saint Patrick 2017

Tornano i festeggiamenti durante la giornata di San Patrizio, patrono dell'Irlanda, allo Shamrock Irish Pub - Celio in Via Capo d'Africa, 26/D. Quest'anno sarà Saint Patrick Weekend e i festeggiamenti proseguiranno per tutto il fine settimana, ma la vera festa sarà Venerdi 17 Marzo. Saremo aperti dalla mattina alle 11:00 quindi non avete scuse per non passare a trovarci ... ovviamente PIU' VERDI POSSIBILI !!! L'evento sarà completamente in stile Irish: Irish Music Traditional Irish Dishes - Guinness Irish Stew e Guinness Cake Gadget by Jameson - Guinness - Shamrock Saint Patrick Party Kit Combo Paddy's Menu Concorso fotografico #tipidaguinness ... scattati un selfie con i tuoi amici, metti l'hashtag del concorso e registrati presso Shamrock Irish Pub - Celio...la foto con più like durante il weekend vincerà una cena per due persone presso il nostro locale. Vi aspettiamo più festosi e colorati che mai e se non avete niente di verde...ci pensiamo noi!! Let's get together!!!