Jameson loves Pigneto, l'appuntamento da Bottiglieria Pigneto

Bottiglieria Pigneto Official Partner di Jameson Irish Whiskey (gruppo Pernod Ricard): il locale del Pigneto diventa palcoscenico di una serie di eventi (uno al mese da ottobre a giugno) a favore della riqualificazione del quartiere Pigneto.

Il quarto appuntamento avrà luogo venerdì 24 gennaio dalle 19:00 a tarda notte. Contenitore di individui e quindi di unità tra uomini che diventano comunità, il Pigneto è stato scelto come quartiere romano emblematico di fermento creativo, e Bottiglieria Pigneto, Locale Ufficiale del progetto "Jameson: il whiskey del tuo quartiere".

Un calendario di eventi che ha lo scopo di creare un momento di aggregazione, dove il confronto sul bene condiviso e il divertimento possano dar vita ad un movimento comunitario di miglioramento a 360°: consapevole ed attento al rispetto delle radici, ma profondamente lungimirante. Nell’ intento di creare un circolo virtuoso che nasce dai legami e dalle idee, Jameson ha dato, infatti, la possibilità alla comunità di scrivere proposte di migliorie per il quartiere prima, e adesso, di poter votare quella che preferisce dalla shortlist selezionata dal brand: partecipando alle serate Jameson Loves Pigneto nel locale, ogni Drink con il whiskey Jameson corrisponderà ad un gettone per votare una delle 3 cause selezionate da Jameson, che si impegnerà a finanziare la più votata a fine iniziativa.

Si può votare anche sul sito www.jamesonlovesneighborhood.it/roma/pigneto

Il programma della serata Jameson I love Pigneto

Per il Jameson Loves Pigneto in Bottiglieria Pigneto di venerdì 24 gennaio ci saranno:

- Dj Set a cura di Germano Bolaffio: Classe 1990, fonde nei suoi set House, la passione per elettronica, soul e funk in un'atmosfera pulita e sofisticata. E' laureato al “Saint Louis College of Music“. Inizia presto a suonare nei club della capitale entrando nella Crew di BIZZARRO e diventando resident dj al Rashomon Club dal 2011 al 2017. Durante questo periodo condivide consolle e club con artisti come Seb Zito, Martin Buttrich, Oliver Hafenbauer, Nicolas Lutz, Lil Louis, Sammy Dee, Thomas Melchior, Boo Williams, Andre Galluzzi, Phill Weeks, Art Department, DJ Sneak, Matt John, Ryan Crosson e molti altri. Il suo ultimo Ep only vinyl "SERIUS" su Hypergroove è composto da 4 tracce molto raffinate e cariche di groove avvincenti.

- Guest dietro al bancone, il bartender e Ambassador della Sine Metu Squad Jameson Irish Whiskey, Marco Ferretti: classe '88, fà della notte uno stile di vita. Lavora in moltissimi locali della movida capitolina e si stanzia per anni alla guida del Rashomon Club con l'intento di radicare il "buon bere" nello scenario underground. Proprietario della Bartender's Art, una delle migliori scuole di formazione per barman a Roma, tra le molteplici consulenze in attivo, è Barmanager del cocktail bar di Nojo, ristorante fusion di Roma. Ha fondato Our Spirits Premium Crafted Cocktail: cocktails "ready to drink" per soddisfare la continua evoluzione del mondo del bar e dei suoi clienti. Di sicuro,

nessuno di migliore per portare in giro per Roma lo spirito irlandese!

Durante la serata, che inizia alle 19:00 e ci accompagna fino alle 2:00 (le nostre proposte: aperitivo, cena alla carta e dopocena), verrà offerto un Drink Jameson al vincitore del contest mensile #faccedabottiglieria che sarà annunciato sulle stories Instagram di bottiglieria_pigneto la sera precedente all'evento. Per partecipare basta entrare al locale, scattare una foto con il cartonato #faccedabottiglieria, pubblicarla con l'# ufficiale nelle proprie stories: chi, nello scatto ha incarnato al meglio lo spirito del quartiere, sarà il fortunato vincitore.

Bottiglieria Pigneto, punto di riferimento nel cuore del Pigneto dal 2011, è un locale aperto dalle colazioni al brunch, dall’aperitivo alla cena alla carta, fino al cocktail bar del dopocena. Specchio dello spirito del quartiere in cui si inserisce, Bottiglieria Pigneto è il luogo in cui sentirsi a casa, uno spazio vivacissimo nella giungla metropolitana che mantiene una dimensione umana, vicina ed autentica. Così come il Pigneto accoglie da sempre artisti di vario genere il salotto dall’arredamento vintage di Bottiglieria Pigneto ospita - tra gli altri- un tavolo comune: l’occasione di ritrovo della comunità in un equilibrio tra condivisione e privacy.

Jameson Irish Whiskey, fondato nel 1780 da John Jameson a Smithfield, Dublino, e da sempre promotore di una cultura centenaria estremamente radicata nel territorio e che trova nella street culture la sua destinazione più coerente, propone un viaggio alla riscoperta della dimensione sociale per eccellenza, il quartiere, e lo fa in Italia con il progetto "Jameson: il whiskey del tuo quartiere" il progetto che sostiene iniziative sociali per rigenerare diversi quartieri a Roma, Milano e Napoli, un brindisi alla volta! Il progetto riflette l’anima informale, laboriosa e audace di Jameson.