James Blunt in concerto al Roma Summer Fest

James Blunt torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour” ospite del Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica. Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per l’artista inglese che ha pubblicato il suo quinto album in studio, ‘The Afterlove’, anticipato dalla hit ‘Love Me Better’ (prodotta da Ryan Tedder) e ha iniziato il tour a supporto del disco.

L’album, acclamato dalla critica, è stato realizzato da autori e produttori prestigiosi quali Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd).

Il 19 maggio è uscita anche una collaborazione con il dj tedesco Robin Schulz intitolata “OK”, che vede il cantautore britannico avventurarsi nel genere dance/house.