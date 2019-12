James Blunt in concerto a Roma

Lo scorso 25 ottobre ha lanciato il suo sesto album in studio e il 2020 sarà l'anno delle 3 tappe italiane del suo nuovo tour. Parliamo di James Blunt e del suo ultimi lavoro "Once Upone a Mind".

James Blunt a Roma nel 2020

L'artista sarà in Italia nel mese di marzo, con una tappa - attesissima - anche nella Capitale. Blunt arriverà prima a Milano, al Mediolanum Forum il 25 marzo 2020, poi a Padovam al Kioene Arena il 27 marzo e, infine, a Roma, al Palazzo dello Sport il 28 marzo.

I Biglietti sono in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2277134212412518/