A Natale Jam Jazz al Museo

Il 26 dicembre alle ore 16, in occasione di Natale nei Musei, c'è "Jam Jazz al Museo" in collaborazione con la Casa del Jazz. L'evento si terrà al Museo Napoleonico. Una collaudata sezione ritmica attende la visita dei migliori solisti della capitale, giovani e meno giovani, noti e meno noti, per dare vita ad una vibrante jam session nel segno della migliore tradizione Jazz.

Con: Andrea Saffirio, pianoforte; Andrea Colella, contrabbasso; Matteo Bultrini, batteria e ospiti speciali a sorpresa!