Al Jailbreak Live Club le selezioni del Sanremo Rock 2017 per la regione Lazio

Sanremo Rock & Trend Festival 2017 arriva a Roma con la settima tappa nazionale del suo Live Tour. Giovedì 2 marzo la 30^ edizione del famoso contest per rock band emergenti approda infatti al Jailbreak Live Club con le selezioni che coinvolgeranno gli artisti della regione Lazio. Nove le band che saliranno sul palco e si sfideranno a colpi di rock per passare il turno e approdare alla fase finale del Sanremo Rock 2017, la cui finalissima è in programma a maggio nella Città dei Fiori. Sotto i riflettori del Jailbreak si esibiranno Denial, Dorian Once Again, Harry Piccirillo, LaceBlack, Oltreconfine, Veramadre, Garage 32, Madamadorè e Zein. Ospiti della serata: la giovanissima interprete Federica Pento, finalista all'ultimo Cantagiro e vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, la cantautrice Key-T Katrin, vincitrice del premio Andrea Amati Autori Warner Chappel 2016, e il cantante e produttore Max Montanari. L'appuntamento è per le ore 20 al Jailbreak Live Club, in Via Tiburtina 870 a Roma. Inizio live ore 22. L'ingresso costa 5 € Tutte le informazioni su Sanremo Rock 2017 e sulle band sono sul sito web ufficiale: www.sanremorock.it. Contatti: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , 327 423 7725