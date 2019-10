Jael: tra Soul e Rap al Goa Club

Touch The Wood ospita per la prima volta in Italia Jael, artista olandese poliedrico che unisce il soul, all’elettronica e all’hip hop, per un risultato interessantissimo che lo ha reso una delle novità musicali più interessanti dei Paesi Bassi.

Previsti anche i set di Marco G. & Mr Kite, fondatori del marchio Touch The Wood e del resident deejay Prest.



Cresciuto in una famiglia amante del soul e del funk, Jael inizia a suonare e a cantare seguendo questo tracciato musicale, adattandolo in una chiave moderna.

Dopo aver suonato diversi strumenti come la batteria e la chitarra, inizia a lavorare come producer. Le influenze con il mondo dell’elettronica lo spingono a esibirsi anche come deejay.

Il primo singolo uscito nel 2018 “Take You There” ottiene grande visibilità e rende ben chiara la classe e il gusto del ventisettenne di origini moluccane.



Nel 2018 viene pubblicato “Time”, un EP in cui melodie soul e atmosfere elettroniche si uniscono con grande efficacia. Sono forti i rimandi a grandi artisti come D’angelo, Anderson Paak o Bryson Tiller.

Questo lavoro attira l’attenzione di Soulection, colosso americano per il genere new soul che lo convince a inserirlo nella sua scuderia.

Proprio con Soulection, il giovane olandese ha pubblicato due volumi di “Remix & Club Edits” in cui si rafforza il legame tra R&B e club culture.

Il 12 aprile scorso è uscito un nuovo singolo “One Shot One Opportunity” dove sono più evidenti i rimandi all’hip hop del momento.



Nel 2019 Jael ha realizzato decine di show che hanno toccato diverse città in Asia, Europa e in America, aumentando ulteriormente la notorietà di quest’artista. Il suo spettacolo parte da una dj set, che si evolve in live show con momenti cantati e suonati-

Vista la rapida crescita che sta avendo il talento olandese, è molto probabile che ne sentiremo parlare a lungo.