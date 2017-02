Jacques Greene, maestro dell'house canadese, al Goa Club

Venerdì 17 marzo, nuovo appuntamento di Touch The Wood al Goa Club con Jacques Greene, maestro della house canadese contaminata da sonorità r'n'b e Uk bass. Con un sound personalissimo il producer di Montréal ha saputo accattivarsi un vasto bacino di pubblico e la stima degli ambienti più selettivi dell'elettornica, basti pensare alle sue esibizioni in templi dell'elettronica europea come il Panorama Bar o il Fabric o alle collaborazioni anche con artisti come i The XX, i Radiohead o Jimmy Edgar. A precederlo in consolle, il dj set tra hip hop ed elettronica firmato dai resident Marco G. & Mr.Kite Jacques Greene, sin dai primi passi nella nativa Montreal, ha avuto una carriera in costante ascesa: in meno di tre anni è diventato infatti uno dei deejay e producer più apprezzati dell'attuale panorama musicale, dettando le coordinate della musica house del prossimo decennio soprattutto quella orientata verso sonorità vicine al r'n'b. Nonostante la giovane età, grazie ai suoi brani potenti e un'attitudine live estremamente contagiosa, ha così conquistato i pubblici più disparati di tutta Europa. Il suo tocco personalissimo gli ha permesso di realizzare remix per Janet Jackson, i Radiohead e la loro King Of Limbs, fino a seguire i the XX in tour. BIGLIETTI: 10-15 euro INFORMAZIONI: 06 5748277 http://www.touchthewood.it/ https://www.facebook.com/touchthewood2007 https://www.instagram.com/touchthewood/