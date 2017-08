Il pianoforte di Jacopo Feresin all’Aranciera di Villa Borghese

Domenica 27 agosto torna l’appuntamento con la grande musica classica grazie alla rassegna dal titolo Pianoforte in festival all’Aranciera di Villa Borghese: giovani artisti per grandi repertori in collaborazione con Roma Tre Orchestra.

Il concerto gratuito si terrà alle ore 11 presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese e vedrà l’esibizione del pianista Jacopo Feresin. In programma tre brani esemplificativi della storia del pianoforte: la Sonata in re maggiore n. 6 op. 25 di Clementi, il valzer 16 op. 39 di Brahms e la Rapsodia in blu di Gershwin.

MUSEO CARLO BILOTTI

In collaborazione con Roma Tre Orchestra

Domenica 27 agosto, ore 11

PIANOFORTE IN FESTIVAL ALL’ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Giovani artisti per grandi repertori

Jacopo Feresin, pianoforte

Tre secoli di storia del pianoforte in tre brani esemplificativi di tre repertori e mondi sonori. Con Clementi nasce la "sonata", la forma compositiva che segnerà da quel momento il poi la storia di questo strumento e vedrà tanti capolavori da parte di pressoché tutti i principali compositori del XIX e XX secolo. I valzer di Brahms sono piccoli idilli musicali, esempio di una concezione romantica, intima e personale della musica dell'Ottocento. La Rapsodia in blu è forse il brano di origine USA più importante di tutti i tempi, un esempio di quello che è stata la musica nel Novecento: un affascinante mélange di generi e culture diverse, dove i confini tra classico, pop, jazz diventano non più così netti e definibili.

Programma musicale

M. Clementi: Sonata in re maggiore n. 6 op. 25

J. Brahms: 16 valzer op. 39

G. Gershwin: Rapsodia in blu