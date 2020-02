"In sala da Jacopa", serie di cene con gli osti romani: il primo è Daniele Camponeschi

Da Jacopa per una sera arrivano gli osti di Roma, per dare risalto alla sala e al rapporto con il cliente.

“In sala da Jacopa” è una serie di cene ideate in collaborazione fra la cucina e la sala, proprio per dare risalto al servizio e al rapporto con il cliente. Ad affiancare Giulia Mongelli - la nostra responsabile di sala - un oste o un cameriere di un ristorante romano.

La prima cena è fissata per martedì 18 febbraio con Daniele Camponeschi, oste patron di Menabò Vino e Cucina, il ristorante a Centocelle caratterizzato da una cucina vera e autentica e da una carta dei vini di carattere e ben studiata.

Parliamo sempre della sala, dell’importanza del racconto e del rapporto con il cliente, ma è fondamentale cercare modi per farla splendere quanto la cucina. Per questo nasce ‘In sala da Jacopa’, per far emergere tutti gli elementi del nostro team al meglio in un’atmosfera giocosa e informale.

Niente carta a tema, né degustazioni ad hoc per l’occasione. Il menu di Jacopa sarà lo stesso delle serate precedenti.

Solo una differenza: in sala il servizio verrà fatto da Giulia e dall’ospite della serata, che per l’occasione porterà una sua personale selezione di bottiglie di vino naturali.

Ecco i vini selezionati da Daniele Camponeschi

- Bolle

Smarazen az. agricola Mariotti

- Bianchi

Greco di Tufo Doc 2011 Esterina Centrella

David Moreau Aligoté 2017 Bourgogne Aoc

- Rossi

NM nerello mascalese 2015 az. Francesco Guccione

Arshura 2015 o 2016 Montepulciano az. Agricola Valter Mattoni

Info e prenotazioni 06 5809075

Per maggiori informazioni: https://www.jacopa.it/calendario-eventi-jacopa/2020/2/18/in-sala-con-noi-daniele-camponeschi