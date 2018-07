FDB Festival è a Fabrica di Roma dal 23 al 26 agosto 2018 e si prepara ad un'edizione imponente, con la line up più ambiziosa di sempre, collocando il Festival al centro esatto dei riflettori dell'estate viterbese 2018.

FDB Festival

Per la XX Edizione di una manifestazione che è ormai sinonimo di eccellenza, divertimento, grande musica, spettacolo, lo staff ha organizzato uno show di quattro serate indimenticabili, che porta FDB Festival a brillare nel Lazio con un'offerta musicale varia ed ambiziosa.

J-Ax e Grido in concerto a Fabrica di Roma

Il 25 agosto sul palco del FDB festival arriva J-Ax con l'apertura di Grido. Rapper e cantautore, Alessandro Aleotti in arte J-Ax, è il Joker -Alex assoluto di una Gotham tutta all'italiana. Dalle Strade di Città annata '93 a firma Articolo 31, all'annunciato sold-out di poche ore fa dello Stadio San Siro di Milano per il 1 giugno 2018. L'eterno bambino dalla rima che strabilia cercava il tesoro di Willy l’Orbo e ha trovato svariati biglietti venduti, l'abbraccio dei fan e la chiusura col botto di una straordinaria collaborazione Ax/Fedez, che ha visto l’album “Comunisti col rolex” come più venduto del 2017.

Da boss della crew Saghetti funk a Best Italian Act degli Mtv Europe Music Awards, Ax è il rapper re dei featuring con la musica pop e cantautorale italiana. Solista dal 2006, scala la vetta delle classifiche e colleziona successi, partecipazioni TV da protagonista e opinionista. MTV Spit, giudice per The Voice of Italy, coach di Sorci verdi, Amici. Il salmone d’oro J-Ax non si ferma mai, pure se la vita lo calpesta e il prossimo 25 agosto è lui a calpestare il palco FdB Festival per un grande concerto di fine estate.

Dopo il rap di Gue Pequeno per il venerdì firmato FdB, arriva J-Ax a Fabrica di Roma con la sua poesia in rima a far brillare di nuova luce il petto del Festival. Ancora ubriaco di uno straordinario successo, Ax brinda alla notte laziale, a un Festival che si reinventa ogni anno e s’impone come appuntamento immancabile del calendario musicale 2018.