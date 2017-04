J-Ax e Fedez a Rock in Roma

J-Ax e Fedez arrivano al “POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA” sabato 8 luglio, in occasione del Tour 2017, organizzato da Saludo Italia e Newtopia. I due artisti saliranno sul palco insieme per presentare live il loro ultimo progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, oltre ai loro più grandi successi.

L’album, pubblicato da Sony Music, ha conquistato il disco di platino e il primato di album più ascoltato su Spotify in Italia nel giorno di uscita, il 20 gennaio 2017. E’ stato, inoltre, in vetta alla classifica FIMI/Gfk per tre settimane.

Il concept scenografico, voluto dagli artisti, mette in scena l’ascesa sociale raccontata in alcuni brani del disco: un gioco prospettico, permesso dalle tecnologie e i contributi video, per comunicare, in maniera pop, il concetto di affermazione e successo nella vita partendo dal basso della scala sociale. Scenograficamente, l’idea viene resa sul palco attraverso un mega schermo a forma di piramide, a rappresentare proprio l’ascesa dal basso, posto al centro di un palco a due livelli.