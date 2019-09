J Ax al Pontile dopo il successo di Ostia Lido: "Per amore di Ostia e per la solidarietà"

Ha dedicato ad Ostia uno dei tormentoni dell'estate 2019 ed ora J Ax è pronto a sbarcare sul Pontile, il prossimo 11 settembre, per un evento live nell’ambito dell’iniziativa “Algida Red Party 2019” che si terrà in piazza dei Ravennati alle ore 16.

J Ax, l'evento live a Ostia

L’evento, patrocinato dal Municipio X, ha come obiettivo quello di realizzare delle azioni concrete per l’inclusione sociale nel territorio. Tra queste, il sostegno ad Anffas Onlus. E, alla vigilia della performance, J-Ax, che ha deciso di dare il suo contributo all’iniziativa, dichiara: “Ho sposato fin da subito il progetto perché fin da ragazzo ho frequentato Ostia, tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti dei disabili e delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione. È giusto che noi che siamo più fortunati, più in salute e con maggiori possibilità economiche prestiamo attenzione e rispetto per loro che fanno parte della nostra comunità e della nostra vita. Sono felice di poter dare un contributo devolvendo l’intero compenso della serata a questa iniziativa così nobile ed importante.”

L’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Damiano Pichi ha dichiarato: “Siamo particolarmente lieti di ospitare questa manifestazione che unisce il divertimento ed il coinvolgimento dei cittadini senza distinzione di sorta. Non possiamo che essere grati agli organizzatori di “Algida Red Party 2019”, per aver rivolto l’attenzione a quanti portatori di handicap ed in particolare bambini, non possono abitualmente accedere ai giochi. In questo caso invece con una progettualità specifica, si darà modo ai ragazzi disabili, di avvicinarsi a giostre inclusive, così da socializzare e, allo stesso tempo, divertirsi. Molto gradita anche la scelta di effettuare l’evento benefico a sostegno dell’Anffas Onlus, oltre che nel centro storico del Municipio X, anche in alcuni quartieri decentrati del territorio”.