IX Sinfonia di Beethoven in Re min. Op. 125 alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli

Nei festeggiamenti di San Giorgio Martire, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Real Commissione per l'Italia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura indice un concerto a libero ingresso con raccolta fondi di beneficenza che verranno devoluti al Policlinico Gemelli. Questo concerto si terrà il giorno sabato 7 aprile 2018 alle ore 18:00 alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma.

Ludwig van Beethoven, IX Sinfonia in Re minore Op. 125 "Corale" per soli, coro ed orchestra.

Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Voci soliste:

Hyesoo An, Soprano

Seonhee Shin, Mezzosoprano

Junbum Lee, Tenore

Sang Hyeok Son, Basso

Tutti vincitori del Concorso Internazionale "Piero Cappuccilli - Confartigianato ANAP"

Coro formato da:

Corale Puccini, Grosseto

Ensemble Polifonico Palestrina, Grosseto

Coro Ager Cosanus, Orbetello (GR)

Madrigalisti di Magliano, Magliano in Toscana (GR)

Corale Santa Cecilia, Castiglione della Pescaia (GR)

Lorenzo Castriota SKANDERBEG, Direttore



Ingresso libero