IX Festival Della Diplomazia

Organizzato con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Commissione europea – Rappresentanza in Italia e di Roma Capitale, la nona edizione del Festival della Diplomazia, a Roma dal 18 al 26 ottobre 2018, si prepara a superare i record della passata stagione che ha visto 9600 presenze, 240 speakers - tra cui oltre 50 ambasciatori e accademici provenienti da 16 paesi diversi - il supporto di oltre 70 Ambasciate, 8 Università e numerosi partner scientifici.



“What Makes The World Go Round – National States Are Still in Charge?”/ "Cosa fa girare il mondo? Gli Stati Nazionali sono ancora in pieno controllo?" è il tema della nona edizione che, con oltre 60 appuntamenti, per un totale di oltre 120 ore di approfondimenti, offrirà al mondo della Diplomazia, della Politica, dell’’Accademia, dell’Economia, del Giornalismo, agli analisti più esperti ma anche agli universitari e agli studenti, e più in generale a tutti i cittadini curiosi di avere una panoramica sugli avvenimenti e sullo scenario contemporaneo attraverso le testimonianze e le opinioni di alcuni dei massimi esperti nazionali e internazionali.