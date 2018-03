Ivy & The Blues Mojo in concerto al Charity Café

Sabato 24 marzo al Charity Café torna il grande blues, questa volta con Ivy & The Blues Mojo, band formata da musicisti di grande livello assai attivi nel panorama musicale romano. Le line-up della band è, infatti, composta da Ivana Pellicanò alla voce, Andrea Pellegrini alla chitarra, Davide Alivernini al basso elettrico e Salvatore Leggieri alla batteria.



Ivy & The Blues Mojo è inoltre una band che interpreta in maniera del tutto originale il blues classico e moderno legandolo a rivisitazioni di alcuni grandi classici del rock. Non a caso il concerto si propone come un viaggio attraverso sensazioni ed emozioni in cui il pubblico gioca una parte fondamentale dello spettacolo.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Ivana Pellicanò, voce

Andrea Pellegrini, chitarra

Daide Alivernini , basso

Salvatore Leggieri, batteria