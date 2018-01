Venerdì 23 Febbraio Ivan vicari presenta Organjazz Project al Cotton Club



Una serata dedicata più al funky, ritmenblues e latino ma sempre con impronta aggressiva e riflessiva. Occasione da non mancare, con protagonista l’organo iazz di Ivan Vicari



Come puo'suonare oggi un organista jazz. IVan Vicari fornisce una risposta al quesito. Romano figlio d'arte,Vicari esordisce nel rock ma resta folgorato dall'ascolto di un disco del grande Jmmy Smith e passa al jazz. Molti anni di studio, e l'organo Hammond diventa un muscolo in più' che scarica tensioni, un terzo emisfero cerebrale. Il punto di partenza e' appunto il "terzo"Jmmy Smith, Quello di The boss, iper moderno e iperveloce, niente a che Vedere col solito blues e le solite acciaccature. Il modello viene poi dilatato,scavato in profondita' è aperto a molte vie, compresa quella di un lirismo che e' una piena novita' per l'hammond. Vicari Ha suonato con numerosi jazzisti tra cui Fabio Mariani, Emanuele Basentini, il sassofonista Mauro Verrone e Alessandro Tomei e il batterista Mauro Salvatore. HA accompagnato a lungo la voce di Karen Jones. Recentemente, ha costituito il trio Hammond life con Nunzio Barraco e Roberto Altamura è quello afro-jazz con il sassofonista Genzo Okabe e il percussionista Karl Potter con Relativa produzione discografica. Attualmente si sta impegnando anche con iniziative varie per la diffusione dell'organo.



Line up:



IVAN VICARI ORGANO HAMMOND

ALESSANDRO TOMEI SAX/CLARINETTO

SERGIO FAUSTI CHITARRA

MAURO SALVATORE BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it