Omaggio a Ivan Graziani a Roma, il 6 ottobre in occasione del suo compleanno

Il 6 ottobre è il compleanno di Ivan Graziani e Roma si prepara a ricordare il cantautore scomparso con un omaggio musicale di uno dei suoi chitarristi – il cantautore Patrizio Maria – con un live, voce e chitarra, al Poppyficio.



Patrizio Maria, viene scoperto giovanissimo - nel 1991, a soli 14 anni - da Ivan Graziani, sulle coste dell’Adriatico e, solo un anno più tardi, Graziani diventerà il suo produttore, portandolo anche con sé in tour sui più importanti palchi d’Italia.



Cantautore ironico e diretto, tra i 10 migliori chitarristi d’Europa nel 1984 e vera icona del Rock italiano, Graziani sarà ricordato da Patrizio Maria in un live acustico al Poppyficio di Roma, domenica 6 ottobre 2019.



Era teramano Ivan Graziani, nato nel 1945; tra i suoi maggiori successi ricordiamo Lugano Addio, Firenze (canzone triste), Taglia la testa al gallo, Fuoco sulla collina, Paolina, Agnese, Pigro, Il Chitarrista, Monna Lisa, fino a Maledette Malelingue, presentata al Festival di Sanremo nel 1994. Entrambi abruzzesi e accomunati da una viscerale passione per la chitarra e per il rock, Ivan Graziani e Patrizio Maria stringono un legame artistico fortissimo, interrotto troppo presto a causa della prematura scomparsa di Graziani.



Patrizio Maria continuerà il suo percorso cantautorale appoggiato e prodotto da Maurizio Montanesi, storico fonico della R.C.A. e di tutti i big italiani degli anni ’70, nomi come Renato Zero, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Rino Gaetano, Lucio Battisti, lo stesso Ivan Graziani e molti altri.

Pubblicherà 2 album – “India Londinese” (2009) e “Banana Confused” (2012) che lo porteranno in tour in tutta Italia e in Europa, dopo il successo del singolo “Io c’ho l’ansia” che, solo nel 2007, venderà 14 mila copie.



L’appuntamento per l’omaggio a Ivan Graziani, in occasione del suo ‘settantaquattresimo’ compleanno, è domenica 6 ottobre a Roma, nel noto locale Poppyficio, in Via degli Olivi, 29 (zona Centocelle).

Il Poppyficio è il circolo Arci più piccolo d’Italia. L’ingresso è gratuito con tessera Arci, oppure 6 euro per affiliazione annuale al circolo.