Domenica 2 aprile dalle ore 10 a Piazza di Siena si terrà la IV Edizione di "Cavalcando il Blu" un appuntamento volto a contribuire alla giornata mondiale dell'Autismo con un evento legato al mondo del cavallo, all'ippoterapia e alla Riabilitazione Equestre. Si svolgerà domenica 2 aprile nella meravigliosa cornice di Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese la IV edizione di "Cavalcando il Blu 2017" evento fortemente voluto da "L'emozione non ha voce Onlus" e dall'Associazione Umanitaria Luca Grisolia Onlus per la giornata mondiale dell'Autismo. Obiettivo dell'evento è quello di comunicare al grande pubblico l'attuale condizione di vita delle persone affette da Autismo, della qualità e quantità del supporto nell'attività scolastica e delle difficoltà della vita quotidiana e delle famiglie. Ma, soprattutto dimostrare, oltre ogni pregiudizio, che anche ragazzi e adulti con difficoltà sociali come quelle dell'Autismo, e complicate, in qualche caso, da carenze o ritardi cognitivi, possono realizzare attività che sono ritenute impossibili. La giornata si aprirà con una presentazione del programma giornaliero e dei progetti delle Onlus; si potrà assistere all'arrivo dei cavalli e dei Cavalieri e proseguirà con passeggiate a cavallo all'interno di Villa Borghese (con la collaborazione e il coordinamento del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato e del Corpo dei Carabinieri). A seguire si terrà l'incontro con le scolaresche allo scopo di condividere le esperienze d'integrazione sociale. Nel pomeriggio si proseguirà con una gara a livello nazionale, in collaborazione con il Gruppo Italiano Attacchi (Ass. Sportiva Dilettantistica) che mostrerà l'abilità di esperti guidatori e i movimenti dei cavalli. Le carrozze, i cavalli, driver e groom si cimenteranno in un ambizioso percorso a tempo, attraverso porte ed ostacoli, ordinati per dar prova della migliore abilità dell'equipaggio che dovrà passare attraverso coni e palline, labirinti e ostacoli fissi senza farli cadere e in sequenza prestabilita. Le prove culmineranno con la proclamazione dei vincitori e la cerimonia della premiazione. Grandi protagonisti della giornata saranno proprio i ragazzi delle Onlus che saranno perennemente coinvolti nella manifestazione con la vestizione dei cavalli, nell'allestimento del percorso e nella sua rimessa in sesto dopo il passaggio di ogni carrozza. Parteciperanno, infine, al giro finale d'onore di tutti i partecipanti alla gara. Per info L'emozione non ha voce Onlus |Via Monte Cervialto 102, 00139 Roma| www.lemozionenonhavoce.org Associazione Umanitaria Luca Grisolia Onlus |Via Reno 35, 00198 Roma| www.luconlus.com