Calligrafie di primavera. Un libro-un'esposizione

12-13 ottobre 2018

Un libro – Un’esposizione: ITSUO TSUDA, Calligrafie di primavera



Venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018, presso il Dojo Bodai di Roma si svolgerà l’evento Un libro - Un’esposizione: Itsuo Tsuda, Calligrafie di primavera, dedicato all’opera calligrafica di Itsuo Tsuda, filosofo, scrittore e maestro di aikido (1914-1984). Le sue calligrafie, così rivoluzionarie tanto nella concezione quanto nella realizzazione, sono ora raccolte in un prestigioso volume edito dalla Yume Editions. La presentazione del libro sarà accompagnata da un’esposizione fotografica di circa 80 calligrafie del maestro con approfondimenti sulla sua vita e il suo insegnamento.



IL LIBRO

Il progetto di pubblicare in un unico volume tutta l’opera calligrafica del Maestro Tsuda, progetto nato più di trent’anni fa da un gruppo ristretto di allievi diretti, ha visto finalmente la luce nel 2018. Con un lungo e minuzioso lavoro di ricerca, si è potuto a rintracciare, fotografare, decifrare le centinaia di calligrafie prodotte da Itsuo Tsuda durante la sua permanenza in Europa, fra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Il volume che ne è nato offre le riproduzioni delle calligrafie originali, con una vasta sezione dedicata alla ricostruzione del loro significato e alle tecniche esecutive, e una ampia biografia illustrata di Itsuo Tsuda.



L’ESPOSIZIONE

Le riproduzioni fotografiche delle calligrafie, stampate ad alta definizione ed esposte nella cornice di un dojo tradizionale, offrono al visitatore l’occasione di una avvolgente visione d’insieme unica nel suo genere.



L’EVENTO

Venerdì 12 alle ore 19,30 sarà possibile partecipare all’inaugurazione dell’esposizione e assistere alla presentazione del libro. La mostra resterà aperta anche per tutta la giornata di sabato 13 con orario 10 -20.



Dojo Bodai Via R.R.Pereira 169, 00136 Roma www.bodairoma.it

Info 333 3898651 – 334 8999061 bodaicalligrafie@gmail.com

