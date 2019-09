Itinerari Romani al Chiaro di Luna: Settembre di sera bel tempo si spera!

Continuano anche a Settembre le visite guidate serali organizzate dall’associazione culturale Roma e Lazio per te. Palcoscenico privilegiato di ogni visita saranno i monumenti illuminati, il cielo stellato, la Luna e un leggero “Ponentino” che rinfrescherà la notte, rendendo ogni visita indimenticabile!



Bernini e Borromini: due geni a confronto nella Roma del ‘600.

*Passeggiata “storico-artistica” da Piazza Navona a Piazza di Spagna.

Giovedì 5 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza della Minerva 42 (presso l’entrata della Chiesa).



I Borgia: passioni, segreti ed intrighi politici nella Roma del ‘400.

*Passeggiata nella storia di Roma.

Giovedì 5 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza Farnese 96 (presso la Chiesa di Santa Brigida).



Villa Adriana a Tivoli – Apertura notturna.

*Visita guidata al chiaro di luna portando la torcia.

Venerdì 6 settembre, h 19.30

App.: da 30’ prima, Via di Villa Adriana, Largo Marguerite Yourcenar 1, Tivoli (presso l’entrata della Villa, a destra della biglietteria degli Scavi).



La Roma del terrore, dell’imprevedibile, del divertimento e della mondanità.

*Visita guidata a tema macabro, con un soffio di brio e tanto sarcasmo.

Sabato 7 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza Barberini (presso la Fontana del Tritone).



Il Gianicolo al chiaro di luna.

*Passeggiata serale nella storia di Roma, nei luoghi della Resistenza garibaldina del 1849.

Sabato 7 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Passeggiata del Gianicolo (sotto alla statua di Garibaldi).



Il Campidoglio e le stelle.

*Passeggiata serale per scoprire storia, aneddoti e segreti del Colle più piccolo di Roma.

Domenica 8 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, presso i leoni ai piedi della scalinata che conduce a Piazza del Campidoglio.



Riti, Miti e Passione: i Ludi Romani ed il culto degli Dei.

*Visita guidata dedicata alla scoperta delle festività romane, delle ritualità e dei sacrifici alle divinità pagane, che avrà per palcoscenico le rovine ed i templi del Foro Boario, del Foro Olitorio, del Circo Flaminio e del Campidoglio.

Mercoledì 11 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza del Campidoglio (davanti alla fontana della Minerva e alla scalea del Palazzo Senatorio, alle spalle della statua di Marco Aurelio).



Roma e l’Egitto: sulle tracce degli antichi Egizi a Roma.

*Visita guidata dedicata alla scoperta di reperti archeologici che testimoniano della presenza della misteriosa cultura Egizia a Roma e di come essa seppe influenzare usi, costumi e credenze religiose del popolo romano.

Giovedì 12 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza Navona (davanti all’Ambasciata brasiliana).



I misteri della Roma occulta.

*Visita guidata nei luoghi più affascinanti della Roma esoterica per decifrarne simboli, codici e segreti.

Venerdì 13 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Piazza della Minerva 42 (presso l’Elefantino).



Rione Monti: il quartiere del Marchese del Grillo, di Petrolini e del Mosè di Michelangelo.

*Divertente passeggiata sulle orme di Petrolini e del Marchese del Grillo, entrambi abitanti del Rione Monti, amanti dello scherzo e della burla anche crudele.

Sabato 14 settembre, h 18.15

App.: da 30’ prima, Piazza di San Pietro in Vincoli 4/A.





Villa d’Este a Tivoli – Apertura notturna.

*Visita guidata al chiaro di luna portando la torcia.

Sabato 14 settembre, h 20.30



App.: da 30’ prima, Piazza Trento 5, Tivoli (presso l’entrata della Villa).



Le Torri medievali di Roma.

*Passeggiata al chiaro di luna nella storia di Roma.

Venerdì 20 settembre, h 20.30

App.: da 30’ prima, Piazza di San Martino ai Monti.



Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine: per non dimenticare emozioni, storia e ricordi. *Visita guidata in un luogo dove poter ricordare e riflettere su una delle pagine più tragiche della storia del Novecento.

Domenica 22 settembre, h 11.00 (il sito non apre la sera)

App.: da 30’ prima, Via Ardeatina 174 (presso l’ingresso del Mausoleo delle Fosse Ardeatine.



San Saba: lì dove la vita è ancora a misura d’uomo.

*La visita guidata dedicata alla scoperta dei quartieri in cui vivono i romani, inizierà con la spiegazione dei magnifici affreschi medievali della Chiesa, prima di inoltrarci per le vie del quartiere.

Domenica 22 settembre, h 17.00

App.: da 30’ prima, Piazza Albania (all’angolo con Via di San Saba).



Testaccio, le due facce del Rione: spirito “romanesco” e simbolo dell’avanguardia culturale.

*Visita guidata dedicata alla scoperta di un quartiere di Roma pulsante di vita e di energie positive, che è un piacere conoscere.

Sabato 28 settembre, h 17.00

App.: da 30’ prima, Ponte Sublicio (all’angolo con Lungotevere Testaccio).



Vecchia Roma

*Visita guidata con degustazione gastronomica per scoprire l’incanto di una Roma nascosta e segreta entrando nei suoi vicoli per scoprire botteghe, osterie tipiche e vecchi mestieri.

Sabato 28 settembre, h 18.30

App.: da 30’ prima, Piazza Campo de’ Fiori (presso la Statua di Giordano Bruno).

Costo 18 euro



Le Fontane di Roma e la sinfonia dell’acqua.

*Visita guidata al chiaro di luna nella storia di Roma, seguendo lo scorrere delle fresche acque che alimentano fontane e fontanelle romane, il cui affascinante suono ha saputo ispirare brani di musica lirica e della tradizione popolare, registi cinematografici, attori ed artisti di ieri e di oggi.

Quando: Domenica 29 settembre, h 21.00

App.: da 30’ prima, Via della Croce 25 (presso la Ciocco-gelateria Venchi).





GITE IN PULLMAN E BATTELLO



Fonti del Clitunno e Spoleto.

*Escursione giornaliera da Roma in pullman gran turismo con visita guidata condotta da una storica dell’arte e guida turistica abilitata. Da prenotare in anticipo.

Domenica 15 settembre, h 8.30

App.: da 30’ prima, Piazzale Ostiense 2 (presso la fontana dell'Acea, posta di fronte all’uscita della Metro B “Piramide”).

Per la quota di partecipazione consultare nostro sito: www.romaelazioperte.it



Bomarzo e Villa Lante: due Giardini fiabeschi a confronto.

*Escursione giornaliera da Roma in pullman gran turismo con visita guidata condotta da una storica dell’arte e guida turistica abilitata.

Domenica 29 settembre, h 8.30

App.: da 30’ prima, Piazzale Ostiense 2 (presso la fontana dell'Acea, posta di fronte all’uscita della Metro B “Piramide”).

Per la quota di partecipazione consultare nostro sito: www.romaelazioperte.it



Storia dell'Urbe attraverso il suo "Fiume".

*Gita in battello con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Domenica 29 settembre, h 10.30

App.: da 30’ prima, Ponte Sublicio (lato Piazza di Porta Portese).

Per la quota di partecipazione consultare nostro sito: www.romaelazioperte.it



*Per maggiori info consultate il nostro sito web: www.romaelazioperte.it

*Tutte le visite guidate in programma sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

*Il programma potrebbe subire variazioni

*Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma

*Accessibilità per disabili: in base al percorso di visita. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione

*In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti le visite potrebbero essere annullate.

*Si consiglia pertanto di consultare l’organizzazione via mail romaelazioxte@gmail.com, al numero al 3383435907; 3494687967 (anche whatsapp)



Tel. 3383435907; 3494687967 (anche whatsapp)

E-mail: romaelazioxte@gmail.com

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



€10 intero; €6 (14-17 anni); €3 (6-13 anni); gratis (0-5 anni)

+ Eventuale Biglietto d’ingresso al sito visitato

+ Eventuale auricolare (Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare (vox) per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2).



Di 1 euro a chi indicherà nella prenotazione: "Letto su Roma Today"