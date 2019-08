Italy Kissed, la pittura del patrimonio Unesco in mostra

Il 31 Agosto a Tivoli, nelle grandiose Scuderie Estensi di Piazza Garibaldi, tra afflati di rivoluzione e democrazia, viene messo in mostra da un gruppo di valenti artisti contemporanei, il meraviglioso patrimonio UNESCO.



Dalla storia del territorio italiano ereditiamo cultura e bellezza, eccellenti monumenti, opere architettoniche uniche, grotte spettacolari, affascinanti siti archeologici, lussureggianti boschi, eccezionali formazioni geologiche, stupefacenti centri storici e città creative, antiche necropoli, splendide e indimenticabili costiere e residenze, una gastronomia invidiabile ai più, lingue, dialetti, riti e consuetudini tramandate da millenni.

Un'eredità dunque inestimabile, ma che potrebbe sembrare partigiana, se non fosse certificata dall'UNESCO con la World Heritage List.

In questa lusinghiera lista UNESCO, l’Italia vanta il maggior numero di beni. Nel 2018 sono ben 53 le meraviglie che punteggiano lo stivale, alle quali vanno ad aggiungersi “8 patrimoni orali e immateriali".

Un'Italia da record, anzi come abbiamo detto, un'Italia baciata: "Italy Kissed". L'ambito riconoscimento UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è severamente assegnato a quei siti che presentano un eccezionale valore universale e tra questi la città di Tivoli può primeggiare, come densità, avendo in un territorio relativamente piccolo, ben due siti UNESCO:

- la Villa d'Este, realizzata per volere del cardinale Ippolito II d'Este;

- la Villa Adriana dell’Imperatore Adriano, costruita a partire dal 117 d.C;

Da sempre l'UNESCO si pone lo scopo di salvaguardare l'inestimabile patrimonio mondiale che appartiene a tutta l'umanità, ma l'arte può diffondere e valorizzare ancora di più questi splendidi siti, agendo come cassa di risonanza nella comunicazione non verbale, definita come quella più efficace dallo psicologo Albert Mehrabian.

Con la mostra ITALY KISSED, gli artisti: DORALICE AVANZI, MARCO BORDIERI, ANTONELLA CICERI, SILVANA CIPRIANI, TINA COPANI, PAOLA CORGATELLI, ANDREA GELICI, CARLO GIOIA, ANNA MARIA GUARNIERI, MAROS, ANGELO MASSIMO NOSTRO, MICHELA QUADRINI, ROBERTA PACI, GIULIANA PELLACANI, LEONARDO POLI, GUIDO PORTALEONE, ANNA TORRINI e ANTONELLA TURCI, desiderano proporre, incuriosire e valorizzare, con le loro opere, il magnifico patrimonio UNESCO.

Presenta l'evento il Prof. Giorgio Grasso storico e critico d'arte, già curatore del Padiglione Italia nella 54a edizione della Biennale di Venezia, critico presentatore della Triennale del Bramante 2016 e curatore del padiglione Armenia nella 57a edizione della Biennale di Venezia.



Inaugurazione: ore 16:30 del 31 Agosto 2019

Orari mostra da 31 Agosto all'8 Settembre: 10:30 - 12:30 e 16:30 - 20:30

Organizzazione: PITTart.com

Gallery