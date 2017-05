Italmaker Show: l’evento tech per piccoli inventori

Dopo il grande successo della prima edizione del 2016 torna a Roma Italmaker Show, il più innovativo evento di tecnologia e robotica per piccoli inventori in programma nella Capitale dal 4 al 6 maggio.

Tre giorni interamente gratuiti dedicati alla creatività e all’innovazione tecnologica per i più giovani: robot, droni, stampa 3D, workshop e laboratori didattici in una manifestazione ideata per promuovere la cultura digitale e avvicinare le nuove generazioni al mondo dei maker e alle professioni del futuro.

L'evento, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie ma anche alle famiglie e a tutti gli appassionati del settore, prenderà il via giovedì 4 maggio alle 09:30 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Tor Vergata, per proseguire venerdì 5 e sabato 6 maggio negli spazi del Teatro di Tor Bella Monaca e del Centro “Le Torri”. Una rassegna aperta a tutti nel cuore della periferia, con lo scopo di rilanciare e riqualificare le aree più svantaggiate della Capitale con progetti innovativi e agevolare la creazione di nuove opportunità lavorative.

"Italmaker Show" è organizzato dall’associazione Italmaker (www.italmaker.it) in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e le società Robotics-3D e Global Eventi e con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio.

L'EVENTO - Un evento innovativo, divertente e creativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con particolare interesse per la tecnologia applicata, la sperimentazione e il lavoro di gruppo. Circa 5.000 bambini e centinaia di famiglie sono attesi in un calendario ricco di attività e appuntamenti: da concorsi tecnologici a tema tramite l'utilizzo di linguaggi di programmazione informatica, passando per laboratori tematici sull'elettronica creativa fino a droni, stampanti 3d, domotica, realtà virtuale e robotica per ragazzi.

Tra le novità più importanti della seconda edizione figura il lancio per la prima volta in Italia di VoyagerLab, un nuovo concept di aula didattica per bambini che riproduce l'interno di un'astronave: si tratta di un fablab immersivo di circa 12 metri quadrati con 8 postazioni che ricrea una navicella e mondi virtuali secondo attraverso effetti visivi e sonori, con monitor che simulano veri e propri oblò sullo spazio e atmosfere che predispongono il bambino ad un apprendimento migliore e più coinvolgente.

Sarà debutto assoluto anche per lo show “Fiera dell’Artigianato Digitale”, una piccola fiera innovativa curata da inventori ed artigiani che proporranno soluzioni per finalità sociali (ecologia, mobilità, smartcity) ed oggetti realizzati con gli strumenti tecnologici del nuovo millennio. Infine, il contest “Maker Genius” coinvolgerà le scuole primarie di molte città italiane attraverso l’utilizzo di kit didattici e lavori di tecnologia applicata.