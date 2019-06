Italia's Got Talent, al via i casting a Roma

I casting delle nuova edizione di Italia’s Got Talent, in onda prossimamente su TV8, cominciano da Roma. L’appuntamento per gli aspiranti concorrenti del talent show – prodotto da Fremantle – è per sabato 8 e domenica 9 giugno presso Palazzo dei Congressi (Piazza John Kennedy, 1) dalle 8 in poi.

I casting di Italia's Got Talent, come partecipare

Non ci sono confini per partecipare ai casting di Italia’s Got Talent: tutti i performer fuori dal comune sono attesi a Roma dalle prime ore del mattino per esibirsi davanti alla produzione del programma e sperare di superare questa prima fase di selezioni. Nelle passate edizioni si sono esibiti artisti di ogni tipo: attori, musicisti, atleti, ballerini, acrobati ma anche domatori di lama, attorcigliatori di spaghetti con la lingua, divoratori di tarantole velenose e tacchini parlanti. A Italia’s Got Talent non ci sono né limiti di età né limiti alle tipologie di talento e per sorprendere e dimostrare la propria unicità i concorrenti hanno a disposizione i consueti 100 secondi!

Come iscriversi

Per iscriversi ai casting di Italia’s Got Talent si può chiamare il numero 02.45508888 oppure è sufficiente compilare il form online su italiasgottalent.it/casting. La seconda e ultima tappa di casting si svolgerà a Rimini sabato 29 e domenica 30 giugno.

Media partner del programma per il terzo anno consecutivo è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.