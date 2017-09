Italian Jazz on the Road è la straordinaria tournée prodotta dal Saint Louis di Roma: 30 giovanissimi talenti tutti da scoprire con 50 concerti in 10 Paesi europei.

Italian Jazz on the Road all'Auditorium Parco della Musica

Vincitore per il secondo anno consecutivo del bando per la Promozione della Musica Jazz del Mibact, il Saint Louis con il progetto Italian Jazz on the road porta i veri talenti italiani, la nostra musica e la nostra cultura di tradizione e innovazione in Belgio, Francia, Norvegia, Polonia, Finlandia Inghilterra, Spagna, Paesi Bassi e tante altre mete.

Prima tappa del tour europeo per il giovane pianista e compositore Stefano Minder, che aprirà la serata di presentazione del nuovo lavoro di Maria Pia De Vito, “Moresche e altre invenzioni”, nato dalla collaborazione con il Burnogualà Large Vocal Ensemble.

Stefano Minder

presenta

“Love Through My Eyes”

Da sempre impegnato con il songwriting a cavallo tra il Jazz e il Soul, il cantante e pianista Stefano Minder presenta il suo primo cd “Love Through My Eyes”. Attraverso la sua continua ricerca in campo musicale, Stefano intraprende diverse vie per sperimentare nuovi metodi su come utilizzare la voce, per ricreare colori e mondi nuovi. Il suo motto è: “La voce è uno strumento a tutti gli effetti, capace di esprimere sentimenti profondi che forse nessun altro strumento può fare. È collegata direttamente con l’anima e ne diviene l’espressione udibile; converte l’invisibile in visibile, crea suoni e colori nuovi, trasforma un'emozione in musica. La voce è uno strumento tutto da scoprire, soggetto a una continua evoluzione ed espansione. Un’espansione che va oltre i nostri limiti immaginabili”.

Maria Pia De Vito & Burnogualà Large Vocal Ensemble

presentano

“Moresche ed altre invenzioni”

Presentazione ufficiale dell'album “Moresche ed altre invenzioni” di Maria Pia De Vito con il Burnogualà Large Vocal Ensemble: una comunità di ricercatori fondata e diretta da Maria Pia De Vito, già protagonista in Italia di importanti Festival.

Il disco riporta il lavoro di ricerca compiuto attorno alle “Moresche” di Orlando di Lasso: cicli carnevaleschi, di parodie, i cui protagonisti sono schiavi e liberti africani ritratti in serenate, corteggiamenti, danze, bisticci, in un linguaggio che mescola sapientemente frammenti di dialetto napoletano (comicamente storpiato), parole e frasi in Kanuri - la lingua parlata nell’area Nilo-Sahariana nell’impero del Bornu (attuale nord-est della Nigeria) - insieme ad imitazioni di strumenti e versi di animali. Tessiture improvvisative con interludi, spazi e panorami sonori in cui l’Africa, la Napoli rinascimentale e l’improvvisazione si mescolano e si incontrano nella contemporaneità.