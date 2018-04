Italian Dire Straits in Concerto al CrossRoads

Il progetto di quella che viene oggi definita la miglior tribute band europea dei DIRE STRAITS nasce nel dicembre del 2008. E da allora ha suonato in tutta Europa in club, teatri, festival e location open air. Riprodurre le sonorità dei Dire Straits non viene preso alla leggera e la band lo fa con grande professionalità e rispetto con un unico e ambizioso obiettivo: suonare la musica di Mark Knopfler meglio di chiunque altro, in modo da essere secondi solo agli originali. Sabato 9 agosto 2014, a Horta, isola delle Azzorre, in mezzo all’oceano Atlantico, gli iTALIAN dIRE sTRAITS hanno segnato il loro record di pubblico: quasi 10 mila persone! Ma l'avventura continua sempre alla ricerca di nuove sfide e infatti la band ha ora conquistato fedeli fan anche in Inghilterra, Scozia e Irlanda, dove si è esibita nel 2013 nell'ambito di un tour europeo. Gli iTALIAN dIRE sTRAITS sono attualmente in tour nei più importanti locali, teatri e location open air d’Italia e d’Europa.

