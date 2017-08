Italia | Martin Bogren. Mercoledì 6 Settembre ore 19 INTERZONE GALLERIA presenta ITALIA, lavoro del fotografo svedese Martin Bogren.



La mostra curata da Michele Corleone, presenta una serie di fotografie in bianco e nero scattate da Martin Bogren durante i suoi viaggi in Italia tra il 2013 e il 2015.



Considerato da molti lo specialista del sublime quotidiano, Martin Bogren con ITALIA riesce a donare alle strade delle città attraversate e ai loro abitanti una dimensione sospesa che conduce il visitatore in un altrove, raggiunto grazie al suo sguardo di discreto e fugace osservatore della realtà.

Il granuloso e velato sfumato delle fotografie in bianco e nero, ferma immagini fortemente liriche nella resa di spazi, luoghi ed individui, in cui il tempo ci appare sospeso in un senza tempo.

Mancando ogni sorta di definizione geografica temporale, ciò che emerge in maniera preponderante è la forte carica emotiva delle fotografie e del loro parlare.

Il corpus fotografico della mostra può essere considerato come un diario visuale e impressionistico, ben lontano dalle immagine stereotipate del nostro Belpaese, nel quale l’autore riscopre la gioia del fotografare senza un progetto e senza intenti documentaristici.



“...been walking around aimlessly for days now...”



Guidato dal suo occhio e affiancato dalla sua macchina fotografica si ritrova inizialmente disorientato ? come scrive nel breve testo che accompagna il catalogo ITALIA (Thames & Hudson Ed.) ? per giungere alla fine del suo viaggio in cui afferma invece di aver compreso il vero significato del suo camminare e scattare “...A presence and intensity fill me – a connection with the people around me. I feel their energy and their vibrations. The subtlest shift in expressions, movements in hands and in gestures. Everything is given a meaning...”.



In mostra una trentina di fotografie stampate su vecchia carta in grammatura 50, in formato 60x85 cm.



Il fotografo Martin Bogren sarà presente al vernissage della mostra il 6 settembre 2017 alle ore 19.



In occasione dell’inaugurazione della mostra verrà presentato il PRIMO di una serie di POSTER d’autore in tiratura limitata della nuova collana INTERZONE POSTER COLLECTION.



Catalogo: Italia, Thames & Hudson, Inglese, 2016, pp.80, 40 Euro.

Martin Bogren, fotografa svedese, con sede a Malmö (Svezia). Nel 1990 sviluppa un approccio personale di fotografia documentaria. Oltre a numerose borse di studio e premi, il suo lavoro è riconosciuto a livello internazionale e fa parte di numerose collezioni prestigiose - tra cui il Forografiska Museet (Stoccolma), Oregon Fine Art Museum (Portland) e la Bibliothèque nationale de France. Martin Bogren ha esposto in tutto il mondo e pubblicato diverse monografie: The Cardigans - Been it, Norstedts (1996); Notes, Stockholms Fotoantikvariat (2008); Ocean, Journal (2008); Lowlands, Max Ström (2011); Tractor Boys, Dewi Lewis (2012); Italia, Max Ström (2016).



Ufficio Stampa: Martina Alessandrini | cell. +39 333 9824834 (orari: 11-13 e 16-18)

info@interzonegalleria.it | www.interzonegalleria.it



http://www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/117-.html

http://www.martinbogren.net/





ITALIA | MARTIN BOGREN

a cura di Michele Corleone



in mostra 06.09.2017 | 29.09.2017

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato, su appuntamento telefonico

lunedì e domenica, chiuso